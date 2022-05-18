«Все аэропорты может быть и не откроются, но нам хотя бы нужно открыть аэропорт Краснодара или Ростова. Потому что открытый аэропорт Сочи – это, конечно, хорошо, но для международной перевозки. А для того, чтобы подпитывать такое направление как Крым, или Анапа, или Геленджик – это далековато. А вот если бы открыли Ростов или Краснодар, то это оздоровило бы ситуацию по генерированию турпотока, особенно в летний период. Но пока ответа на этот вопрос нет», — сказал он на пресс-конференции в среду.

Как отметил Барзыкин, у многих туристов сейчас рушится график заезда в гостиницы Крыма, Анапы и Геленджика из-за того, что авиакомпании отменяют рейсы туда вплоть до августа-сентября. «Некоторые пересаживаются на поезда, для этого были поставлены дополнительные поезда, также запущены автобусные туры. Но ситуация не выровнялась», — пояснил эксперт.

Он также сообщил, что Краснодарский край принял за майские праздники 600 тыс. туристов, в том числе Сочи – более 300 тыс. «Это показатели на уровне прошлого года. Между тем, в Крым приехали 333 тыс. путешественников, и это на 10% больше доковидного 2019 года, но меньше чем в прошлом году из-за закрытых аэропортов (более 500 тыс.)», — заключил Барзыкин.

Росавиация 18 мая в 14-й раз продлила запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 25 мая. Среди закрытых – аэропорты курортов Анапа, Геленджик и Симферополя. Туроператоры отмечают, что из-за отсутствия авиасообщения на майские праздники снизился турпоток на курорты, где закрыты аэропорты, особенно пострадал Крым.