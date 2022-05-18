"Дербент расположен между побережьем Каспийского моря и Кавказскими горами. В целях повышения качества и эффективности транспортного обслуживания, обеспечения быстрого и безопасного перемещения населения и гостей города инвестиционным проектом планируется строительство канатной дороги общей протяженностью 2850 метров, пропускной способностью 500 человек в час", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, срок реализации проекта — предположительно 2023-2025 годы.

Отмечается, что канатная дорога позволит создать удобный туристический маршрут от набережной к объекту всемирного наследия "ЮНЕСКО" — цитадель "Нарын Кала", создаст условия для увеличения туристического потока вдвое к 2025 году в рамках комплекса мероприятий по развитию туристического потенциала Дербента.

"Реализация проекта также снизит антропогенное воздействие на объекты культурного наследия и городскую экологию", — говорится в сообщении.

Кроме того, в целях максимального представления Дагестана в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства" Дербент и Минтуризма региона направили в Минэкономразвития России и Федеральное агентство по туризму предложения по строительству вместе с канатной дорогой набережной с причальной стенкой и комплексному благоустройству магальной части Дербента.