По данным ведомства, срок реализации проекта — предположительно 2023-2025 годы.
Отмечается, что канатная дорога позволит создать удобный туристический маршрут от набережной к объекту всемирного наследия "ЮНЕСКО" — цитадель "Нарын Кала", создаст условия для увеличения туристического потока вдвое к 2025 году в рамках комплекса мероприятий по развитию туристического потенциала Дербента.
"Реализация проекта также снизит антропогенное воздействие на объекты культурного наследия и городскую экологию", — говорится в сообщении.
Кроме того, в целях максимального представления Дагестана в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства" Дербент и Минтуризма региона направили в Минэкономразвития России и Федеральное агентство по туризму предложения по строительству вместе с канатной дорогой набережной с причальной стенкой и комплексному благоустройству магальной части Дербента.