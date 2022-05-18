"Постановление о создании национальных туристских маршрутов подписано в конце прошлого года, в силу вступает в конце июня. Мы сейчас с экспертами формируем детальную схему работы экспертного совета и подачи заявок. Но предварительно мы уже проводим работу, регионы уже подают заявки, оценка, собственно, идет. И у нас уже 24 маршрута прошли предэкспертную оценку и получили статус", — сказала Рыбакова в рамках I инвестиционного форума "Инвестиции в туризм: тренды и перспективы" в Челябинске.

Она также сообщила, что Ростуризм совместно с АНО "Национальные приоритеты" разрабатывает масштабную программу продвижения национальны турмаршрутов на федеральном уровне, будет рекомендовать их россиянам в качестве базовых.

Как подчеркнула Рыбакова, для получения статуса национального туристского маршрута в его составе должен быть минимум один статусный объект, он должен охватывать не менее трех маршрутов тематической направленности; обеспечивать рост турпотока, в частности, не менее чем на 25%; соответствовать современным запросам туристов; являться продуктом, созданным с участием туроператоров, предпринимателей и экскурсоводов; быть представленным и узнаваемым на рынке.

По словам Рыбаковой, регионы не ограничены по количеству поданных заявок, могут организовать несколько национальных туристских маршрутов.

Она также отметила, что "не всем удается пройти экспертный совет при отборе с первого раза, многие отправляются на доработку".





