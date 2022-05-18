"По инициативе губернатора Алексея Дюмина реставрация усадьбы Мирковича была включена в федеральный план по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля. Она станет еще одной точкой притяжения туристов, это одна из визитных карточек Одоевского района и важный культурный объект для всего региона", — сказала на церемонии региональный министр культуры Татьяна Рыбкина.

В музее-усадьбе располагается экспозиция, которая обобщает информацию о жизни семьи Мирковичей, военных заслугах генерала, истории древнего села Николо-Жупань.

Здесь представлен кабинет генерала, зал-будуар, гостиная дворянской усадьбы, зал-трансформер для мероприятий, два зала для тематических выставок, а также галерея портретов 32 уроженцев Одоевского уезда Тульской губернии — героев Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов.

В дальнейшем планируется открыть ресторан в цокольном этаже со сводами, а также создать небольшую гостиницу в здании бывшей людской.

Также в планах — развитие усадьбы как объекта не только культурного, но и рекреационного туризма. В частности, обустройство смотровой площадки, террасы, места отдыха у воды.

Открытие прошло в рамках реализации федерального проекта "Императорский маршрут", музей войдёт в программу мероприятий и объектов показа проекта "Музейное лето", отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, на территории усадьбы генерала Мирковича планируется создать культурно-туристический центр.

После национализации здесь в разное время располагались дома отдыха Союза писателей и профсоюза металлоизделий, детский дом и общежитие для его сотрудников. Во время Великой Отечественной войны усадьба была занята фашистами.

Усадьба Мирковичей является памятником федерального значения. Летом 2005 года было принято решение о передаче дома потомкам в безвозмездное пользование на 49 лет. Для этого Мирковичи создали некоммерческую организацию "Культурный центр "Усадьба генерала Мирковича", на баланс которой перевели рушащееся здание. Хозяйкой стала родственница генерала Ольга Троицкая-Миркович.

Генерал Александр Миркович — участник Отечественной войны 1812 года, георгиевский кавалер. Умер в возрасте 94 лет. Его братом был Федор Миркович, генерал-губернатор Вильнюса в 1840-1850 годах.