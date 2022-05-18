"На фоне продления временного запрета Росавиации на полеты в южные аэропорты России "Аэрофлот" перераспределяет предложение в пользу востребованных направлений внутрироссийской сети, учитывая изменения в предпочтениях пассажиров при планировании путешествий. Мы увеличиваем предложение по самым низким тарифам из Москвы в Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань, Самару, Екатеринбург, Пермь, Волгоград, Омск, Уфу, Хабаровск, Владивосток", — говорится в сообщении перевозчика.

Кроме того, увеличивается объем предложения по ряду направлений в сети маршрутов авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга: Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Казань, Махачкалу, Нижний Новгород, Самару, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Тюмень, Омск, Волгоград, Уфу, Красноярск и Москву. По большинству из перечисленных направлений количество выставленных емкостей "существенно больше" по отношению к 2021 году, отметили в компании.

"Вместе с этим, в связи с временными ограничениями на полеты в аэропорты юга страны "Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов на этих направлениях до 30 июня 2022 года включительно. С учетом уже проданных авиабилетов по маршрутам Москва — Ростов-на-Дону/Краснодар/Анапа/Геленджик/Белгород/Воронеж/Симферополь "Аэрофлот" сохраняет на указанный период то количество рейсов и емкостей, которое позволит перевезти пассажиров с уже приобретенными билетами в случае открытия южных аэропортов для приема самолетов. Пассажиры "Аэрофлота", имеющие оформленные билеты по южным закрытым направлениям из Москвы на рейсы, которые будут сокращены, получат оповещение об изменении рейса в их бронировании", — сообщил "Аэрофлот".

Прямые рейсы из Санкт-Петербурга и Красноярска в города юга будут аннулированы, пассажиры смогут обратиться за возвратом денег или переоформить билет на другие рейсы "Аэрофлота" по месту приобретения авиабилета.

"В случае возобновления полетов по закрытым сегодня южным направлениям "Аэрофлот" в кратчайшие сроки восстановит рейсы и дополнительно перевезет пассажиров, которые заинтересованы первыми оказаться на курортах Крыма и Краснодарского края или навестить родных и близких в Воронеже или Белгороде. Также авиакомпания рассматривает дополнительные возможности по расширению действующей маршрутной сети по России", — добавили в компании.