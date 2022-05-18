Чистый убыток авиакомпании составил 962 млн сингапурских долларов ($694 млн) по сравнению с 4,271 млрд долларов годом ранее, говорится в отчетности. Выручка подскочила почти вдвое и достигла 7,615 млрд долларов против 3,816 млрд долларов.

Авиаперевозчик зафиксировал убыток по итогам третьего года подряд.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, в среднем прогнозировали убыток на уровне 968,5 млн долларов. Респонденты FactSet оценивали его в 895 млн долларов при выручке в 7,5 млрд долларов.

За 2021-2022 фингод Singapore Airlines перевезла 3,9 млн пассажиров, что примерно в шесть раз превысило показатель за предшествующий период. Перевозочные мощности на конец марта повысились до 51% от доковидного уровня с 24% в апреле прошлого года.

Флот авиакомпании на конец года насчитывал 123 пассажирских самолета и семь грузовых, бюджетной "дочки" Scoot — 53 лайнера.

Singapore Airlines надеется на существенное восстановление спроса на авиаперелеты после того, как Сингапур 1 апреля разрешил вакцинированным туристам прибывать в страну без карантина и теста на наличие COVID-19 при прилете. Авиакомпания ожидает, что в апреле-июне перевозочные мощности составят примерно 61% от допандемийного уровня, а в июле-сентябре достигнут 67%.

Котировки акций Singapore Airlines выросли на 1,9% по итогам торгов в среду. С начала текущего года капитализация авиаперевозчика увеличилась на 8,8% (до 15,3 млрд долларов), в то время как сингапурский фондовый индекс FTSE STI прибавил 3,3%.