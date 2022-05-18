Так, с начала лета количество полетов по данному направлению увеличится до двух раз в день. В настоящее время перелеты по маршруту Иваново — Санкт-Петербург и обратно выполняются ежедневно, раз в день.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел. Аэропорт "Иваново" обслуживает внутренние рейсы. Оператор — ООО "Центр Авиа" (Ивановский район Ивановской области), владельцем которого является Надежда Полякова.