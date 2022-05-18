На его реализацию затратят более 1 млн рублей, в том числе 671 тыс. рублей составляют средства гранта губернатора, еще 400 тыс. — вкладывают авторы проекта.

Все маршруты берут начало от горнолыжного курорта "Егоза" и ведут к горным вершинам, Сугомакской пещере, озеру Сугомак, а также историческим памятникам.

Короткие маршруты, от полутора до семи километров, уже практически готовы. Одолеть их смогут и дети, и пожилые люди, организаторы ожидают, что они также станут популярными среди любителей скандинавской ходьбы.

Для опытных походников обустраивают маршрут на 12 и 20 км. Первый будет адресован пешим туристам, он пройдет по трем горным вершинам — Егоза, Малый и Большой Сугомак.

А самый длинный предназначен для велотуристов, он проложен по маршруту старой железной дороги. Путешественник сам сможет составить карту своего пути из предложенных вариантов.