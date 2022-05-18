"20 мая в литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" открывается выставка "Другие", подготовленная при участии Серпуховского историко-художественного музея, историко-художественного музея "Новый Иерусалим" и частных коллекционеров", — говорится в сообщении.

В экспозиции — женские фотопортреты, выполненные в разных техниках, за последние 70 лет: от самых первых дагерротипов 1840-1850 гг., существовавших в единственном экземпляре, до массовой фотографии конца XIX — начала ХХ веков.

Главные героини выставки — девочки, девушки-гимназистки, барышни-невесты, молодые женщины — жены и матери и, наконец, дамы почтенного возраста.

Визуальный и литературный ряд дополнят подлинные предметы — женские и детские костюмы, аксессуары.

Выставка будет работать до 15 августа.