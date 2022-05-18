«В четверг в Ташкенте состоялась презентация отдыха в Сочи, организованная совместно крупнейшим горным курортом России «Роза Хутор» и ведущим туроператором в Узбекистане и Центральной Азии Dolores Travel Group. Компании объявили о сотрудничестве по организации летнего отдыха в горном кластере и на черноморском побережье города для туристов из Узбекистана в летнем сезоне 2022 года», — говорится в сообщении.

Фото: Роза Хутор

«Мы рассчитываем на высокий интерес со стороны туристов из Узбекистана к нашим программам. Российские черноморские курорты хорошо знакомы жителям Узбекистана. Теперь есть возможность комфортного отдыха и в горном кластере по весьма интересным пакетным предложениям. Очень важно, что авиакомпания «Узбекистон Хаво Йоллури» недавно открыла прямой рейс из Ташкента в Сочи — это сделает поездку еще удобнее и выгоднее», — сказал на церемонии подписания соглашения заместитель генерального директора «Розы Хутор» по развитию международных отношений и туризма Сергей Хворостяный.

По его словам, в летнем сезоне 2022 года курорт совместно с туроператором Dolores Travel запускает пакетные туры для туристов из Узбекистана. Пакет «Летний отдых на Роза Хутор» включает размещение в отелях курорта 4-5 звезд на 5 дней/4 ночи и 7 дней/6 ночей, трансферы, набор развлечений и услуг и позволяет сэкономить до 30% по сравнению с бронированием всех услуг отдельно.

«Отдых на Черном море и в горах Кавказа всегда был востребован туристами из нашей страны. Люди старшего поколения ностальгически относятся к Сочи, а молодежь готова открывать для себя новые возможности в понятном для себя окружении. Богатая природа, современные развлечения, отличная кухня и похожий менталитет – вот те плюсы, которые позволяют нам рассчитывать на успех», — добавил генеральный директор Dolores Travel Group Фархад Расулев.

Как сообщалось, в марте вице-премьеры России и Узбекистана Дмитрий Чернышенко и Азиз Абдухакимов подписали план мероприятий из 20 пунктов, который предполагает создание условий для роста турпотока между странами. В пресс-службе подчеркнули, что совместные турпакеты «Роза Хутор» и Dolores Travel станут первыми конкретными договоренностями по реализации этого плана. В презентации в Ташкенте приняли участие более 30 представителей турагентств из столицы и других городов Узбекистана.

Летний сезон на курорте «Роза Хутор» стартовал 29 апреля. Приоритетным направлением для курорта, как и в прошлые годы, станет развитие природного туризма в горах. Кроме того, туристам предложат бесплатные трансферы на морской пляж курорта в Имеретинской долине, отмеченный Голубым флагом. На курорте будут работать горные аттракционы, такие как родельбан, качели, подвесной мост и другие, и зона отдыха Rosa Beach с большим открытым бассейном.