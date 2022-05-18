«В связи с проведением плановых работ на железной дороге 21, 22, 28 и 29 мая изменится график движения аэроэкспрессов в аэропорт Внуково. Некоторые рейсы будут отменены», — говорится в сообщении.

В частности, 21 мая будет отменен рейс между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково в 23.00, остальные поезда будут курсировать по расписанию. 22 мая аэроэкспрессы отправлением в 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 и 11:00 с Киевского вокзала и из Внуково, а также в 12:00 из аэропорта будут отменены. Поезд в 12:00 с Киевского вокзала прибудет в аэропорт с небольшим отклонением от расписания. Все остальные рейсы в этот день будут осуществляться в соответствии с графиком.

28 мая все поезда будут курсировать по расписанию, за исключением вечерних рейсов отправлением в 22:00 и 23:00 с Киевского вокзала, у них изменится время прибытия в аэропорт. 29 мая будут внесены незначительные корректировки во время отправления и прибытия нескольких утренних рейсов. Аэроэкспрессы отправлением в 8:00 с Киевского вокзала и в 9:00 из Внуково будут отменены. С 9:00 рейсы в аэропорт Внуково будут осуществляться по стандартному графику, из аэропорта – с 10:00.

Чтобы добраться в аэропорт Внуково во время отмен поездов «Аэроэкспресс», пассажиры могут воспользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт.