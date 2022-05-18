"Аэропорт Краснодар неполных три месяца закрыт для приема и выпуска воздушных судов, но продолжает принимать гостей. Представители подразделений аэропорта провели для учащихся краснодарских школ и волонтёров молодежных организаций экскурсию и показали закулисье одного из крупнейших авиапредприятий юга России", — говорится в сообщении.

Ребятам рассказали про работу спасателей воздушной гавани, показали скрытую от глаз пассажиров зону обработки багажа. На перроне гости аэропорта смогли увидеть тренировки по подгону и установке трапа, загрузке багажа на борт самолета.

Это уже вторая экскурсия в аэропорту Краснодара и в этом году запланировано провести ещё несколько.