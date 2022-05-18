Ранее она сообщила, что к февралю долг за туры, несостоявшиеся в 2020 году из-за пандемии, снизился до 5 млрд рублей, но сейчас к нему прибавилась задолженность за поездки, отмененные после 24 февраля текущего года. Суммарно долг увеличился до 40 млрд рублей. Для решения проблемы ведомство работает в двух направлениях. Первая – недопущение банкротств туроператоров, так как от этого пострадают туристы.

"Второй блок работы касается создания условий, чтобы бизнес мог выполнять обязательства перед туристами. Для этого нам нужны полетные программы и возможности, чтобы туристы могли летать по тем зарубежным направлениям, которые открыты и сегодня доступны. Конечно, какую-то часть долга можно перенести на российские направления. Но в полном объеме это, наверное, сделать не получится», — сказала она.

Догузова подчеркнула, что Ростуризм пытается увеличить объемы перевозки по всем доступным направлениям.

"Мы работаем с ОАЭ, Турцией, Египтом, сотни рейсов нам удалось устаканить на базе российских и зарубежных авиакомпаний. И потихонечку этот долг начинает рассасываться. Но очень медленно, так как рынок рассчитывал на другие емкости и объемы, исходя из этого продавал. Буквально за последние пару недель, что у нас летают зарубежные направления, этот долг сократился на несколько миллиардов. Это сейчас самое важное – дать бизнесу работать», — подчеркнула глава Ростуризма.

Ранее она сообщила, что Минтранс согласовал расширение перевозки турецких перевозчиков в летнем сезоне на самом популярном направлении – турецком.