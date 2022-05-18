«В этом году впервые запускается программа коротких школьных культурно-познавательных поездок, и уже в этом году 100 тыс. школьников из 18 регионов, которые захотели участвовать в проекте, отправятся в поездки интересными по экскурсионным программам с возможностью познакомиться с историей и культурой родного края и соседнего региона. У нас в этом году 500 тыс. рублей в этом году на эту меру выделяется, а со следующего по 1,5 млрд», — сказала Догузова, выступая на «Правительственном часе» в Госдуме.

По ее словам, таким образом, ежегодно 200-300 тыс. детей смогут открыть для себя Россию во время путешествий.

Программа, направленная на повышение доступности познавательного туризма для школьников, стартовала в 2022 году в рамках федерального проекта повышения доступности туристических продуктов Нацпроекта по развитию внутреннего туризма. Регионы-участники программы получают субсидии и реализуют специально разработанные турпакеты для детей школьного возраста. Средства программы позволят компенсировать им затраты на эту программу. Правительство рассчитывает, что стоимость поездки на каждого учащегося за счет бюджетов всех уровней составит не менее 7 тыс. рублей, из которых 5 тыс. будут гарантированно выделяться из федерального бюджета. Программа школьных поездок запланирована до 2024 года.