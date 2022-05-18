"Нам интересен ваш опыт в сфере агротуризма, это направление у нас развито не так хорошо, как у вас. Будем перенимать белорусский опыт", — привел "Интерфаксу " слова Мизиева сотрудник пресс-службы ингушского правительства.

Как отметил руководитель комитета, в условиях санкций в несколько раз возрос туристический интерес к региону, белорусам было бы интересно посетить Ингушетию.

"У нас очень много памятников истории, культуры. Мы готовы провести инфотур для белорусских туроператоров, чтобы они своими глазами увидели весь потенциал нашего региона и могли предлагать его своим клиентам. Хорошо, если бы было налажено авиасообщение с Северным Кавказом. В любом случае, с такой инициативой тоже будем выступать", — добавил Мизиев.

По его словам, по национальным телеканалам двух республик планируется показать видеоролики, которые будут отражать туристический потенциал Белоруссии, Минской области и Ингушетии для увеличения турпотока.

Как сообщает Минский областной исполнительский комитет, товарооборот Ингушетии и Белоруссии достиг $2,5 млн в 2021 году.

Ранее первый вице-премьер Ингушетии Олег Фурсов заявлял, что в рамках привлечения туристов в Ингушетию региональные власти намерены в текущем году открыть порядка 10 прямых авиарейсов в города других субъектов РФ.

Вице-премьер указал на необходимость информирования жителей о таких возможностях, для этого надо разместить в городах с прямыми рейсами рекламные ролики. Это позволит к лету значительно увеличить турпоток в регион.

Планируется улучшение транспортной доступности, чтобы доставлять туристов до пункта отправления, а также создать дополнительные услуги, изучить опыт других регионов страны.

Власти Ингушетии намерены в 2022 году обустроить туристические маршруты и места отдыха в горном районе республики.