"В Башкортостане акция "Ночь музеев-2022" пройдет более чем на 90 площадках, на которых будет представлено более 500 новых выставок и занимательных мероприятий", — говорится в сообщении.

В этом году выставки и мероприятия будут посвящены трем основным темам: Году культурного наследия народов России, памяти фронтовиков, тружеников тыла и детей Великой Отечественной войны, сохранению исторической памяти.

По данным Минкульта РБ, Национальный музей республики в этот день организует уникальную однодневную выставку, на которой будут представлены фондовые экспонаты. Так, посетители смогут познакомиться с самородком "Ирендыкский медведь", редкими монетами, картиной Давида Бурлюка, иранской чернильницей XIII века и другими оригинальными предметами.

"Также пришедшие на мероприятие смогут почувствовать себя героями произведения Милана Тренка "Ночь в музее", ведь именно в этот вечер популярные экспонаты "оживут". В коридорах можно будет встретить Александра I, башкирского воина, советского солдата времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., "северных амуров", пещерного человека, воинов Средневековья и других персонажей", — отметила пресс-служба.

Также в музее пройдут мастер-классы по изготовлению женских украшений, росписи по текстилю, валянию игрушек из шерсти. Около музея на открытом воздухе будет развернута специальная площадка, где пройдет мастер-класс по стрельбе из традиционного лука с элементами исторической реконструкции, а "древний воин" покажет, как правильно метать копье.

Новые интересные экспозиции, занимательные квесты, игровые программы для детей, экскурсии, выставки-ярмарки и мастер-классы народных мастеров, концертные программы будут организованы во всех музеях, участвующих в акции, добавили в ведомстве.