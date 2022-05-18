«Одна из самых острых проблемных тем сегодня – долги туроператоров перед туристами. Она особенно остро встала в позапрошлом году во время ковида, когда туроператоры должны были туристам 44 млрд рублей. Благодаря своевременным решениям законодательным к началу года долг сократился до около 5 млрд рублей. То есть, туроператоры практически рассчитались со всеми долгами и оставалось несколько месяцев, чтобы долг был закрыт полностью. Но из-за санкций долг по зарубежным направлениям снова вырос до 490 млрд рублей включая те 5 млрд, по которым не успели рассчитаться», — рассказала она, выступая на «Правительственном часе» в Госдуме.

Догузова подчеркнула, что Ростуризму важно поддержать стабильность отрасли, так как массовые банкротства никому не нужны, и в первую очередь из-за них страдают туристы. С другой стороны, ведомству нужно создать условия, чтобы туроператоры могли возвращать туристам долги.

«Поэтому мы вместе с Минтрансом работаем над расширением авиасообщения с дружественными странами. На майские 290 рейсов летали каждую неделю в Турцию. На прошлой неделе до 1 июля согласовано еще более 450 рейсов в неделю на турецком направлении. Это очень важно, чтобы у бизнеса была возможность исполнять обязательства перед туристами», — подчеркнула глава Ростуризма.

Из-за невозможности в прежнем объеме осуществлять перевозки туристов в Турцию на воздушных судах российских авиакомпаний после введения санкций Евросоюза и США, турецкие авиаперевозчики предложили увеличить число рейсов в Россию для доставки туристов. В частности, резко нарастила перевозку авиакомпания Turkish Airilines. Однако перед майскими праздниками перевозчик отменил большое число рейсов из-за того, что их не согласовали российские авиационные власти.