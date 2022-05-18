"70 команд из разных управленческих округов прошли в акселератор и будут бесплатно обучаться у известных экспертов по одной из программ на выбор: "Развитие туристических маршрутов" и "Развитие туристических инфраструктурных проектов", — говорится в сообщении.

Всего за два месяца на конкурс поступило 250 предложений по развитию турмаршрутов и проектов из 88 населенных пунктов региона. 70 команд отобрали по итогам стратсессий.

По словам гендиректора управляющей компании туристско-рекреационных кластеров региона Леонида Гункевича, участники конкурса пройдут обучение, полученные компетенции позволят им реализовать новый турпроект или доработать действующий.

"В результате органы власти увидят полноценную туристическую карту Урала и сформируют исходные данные для привлечения федеральной поддержки от Ростуризма, Туризм.РФ и других институтов развития", — приводятся в сообщении слова Гункевича.

Ряд команд, участвующих в конкурсе, уже реализуют турпроекты, половина участников будут создавать новые проекты.

"По итогам акселератора проекты-победители получат поддержку от организаторов конкурса — Управляющей компании туристскими кластерами и департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области", — говорится в сообщении.