«За три года в 10 раз выросла федеральная поддержка индустрии туризма, до почти 75 млрд рублей в этом году. А начинали мы с 7 миллиардов. Такого финансирования туризма не было никогда в истории современной России. Если раньше поддержка касалась точечного развития объектов инженерной и обеспечивающей инфраструктуры, то сегодня меры поддержки есть для малого и среднего бизнеса, крупных инвесторов, есть прямая поддержка людей для доступного отдыха. В результате нашей плотной работы вместе с вами, бизнесом, мы очень достойно прошли два тяжелых кризисных ковидных года, отрасль выстояла, развивается, все больше россиян открывают для себя страну, хотя проблем еще предостаточно», — сказала она, выступая на Правительственном часе в Госдуме.

Догузова напомнила, что в прошлом году внутренний турпоток восстановился на 90% к уровню 2019 года и в полтора раза превысил показатель 2020 года.

«Оборот отрасли, важнейший показатель, превысил по итогам прошлого года допандемийный показатель на один триллион рублей. Мы в 2021 году не полностью, но на 90% восстановили занятость в отрасли до 2,3 млн человек. В кризис нам удалось увеличить количество классифицированных номеров, в первую очередь за счет нормативно-правового регулирования, но и различных мер поддержки и стимулирования», — сказала она.

Глава Ростуризма напомнила целевые показатели нацпроекта по туризму. Это рост числа внутренних поездок в два раза, увеличение номерного фонда, двукратное увеличение рабочих мест, экспорт туруслуг – это деньги, которые иностранные туристы оставляют в стране. И увеличение частных инвестиций. Общий бюджет нацпроекта до 2030 года на текущий момент составляет 566 млрд рублей. Кроме того, планируется привлечь не менее 2 трлн рублей частных инвестиций за счет реализации мероприятий проекта.