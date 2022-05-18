"В целом мы оцениваем туристический поток во время прошедших майских праздников как успешный. И это при том, что в целом регион принял 57 тыс. туристов, что на 10% меньше прошлого года. Основной проблемой для нас накануне этих каникул стали усилия по разъяснению потенциальным туристам, что у нас в области все хорошо и безопасно, границы не закрыты, самолеты к нам летают и поезда пассажирские ходят", — сказал Лысков.

По его словам, эта работа принесла определенные успехи. Массового отказа от бронирований удалось избежать, а туристы из различных регионов России приехали в Калининград. О статистике этих каникул сообщил министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

Так, загрузка коллективных средств размещения, без учета апартаментов и сдаваемых квартир, составила 78%, что лишь незначительно ниже прошлогодней — 84%. В области на данный момент насчитывается порядка 215 классифицированных гостиниц и отелей с фондом в 7 тыс. номеров.

По мнению министра, это снижение относительно предыдущего года вызвано, в том числе повышением цен на проживание, общим уменьшением числа туристических поездок внутри страны в условиях внешнего санкционного давления, отметил Лысков.

"В результате Калининградская область вошла в ТОП-10 направлений по числу бронирований на майские праздники, уступив таким направлениям, как Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Ленинградская и Московские области. При этом загрузка в прошедшие майские праздники в Краснодарском крае составила примерно 65%, в Санкт-Петербурге — 75%, в целом по стране — 51-56%", — пресс-секретарь процитировал Ермака.

По словам Лыскова, на этих каникулах самыми заполненными традиционно были отели и гостинцы приморских курортов, хотя до загара и купаний в Балтийском море еще далеко. И потому туристы активно посещали достопримечательности области. Лидерами по посещаемости, как и прежде, стали Музей Мирового океана — 43,2 тыс. посетителей и Калининградский зоопарк — 37,4 тыс. человек. Кафедральный собор отчитался о 15,7 тыс. туристах, а Музей янтаря о 7,3 тыс. человек. Наплыв посетителей был и на Куршской косе.

"Исходя из туристических итогов майских праздников министерство не меняет прогнозы на текущий год. Как и в начале года регион рассчитывает приять более 2 млн туристов. По итогам 2021 года в регионе насчитали чуть более 1,9 млн туристов", — заключил Лысков.