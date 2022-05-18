Так, о стратегических реформах Петра I можно будет узнать на лекции "Великий Петр, твой каждый след для сердца русского есть памятник священный!" в Музее оружия.

Также юные посетители смогут узнать тайны экспонатов петровских времен в ходе интерактивной программы "Россия молодая мужала с гением Петра".

В Тульской областной филармонии состоится презентация концерта-экскурсии "Дом Романовых и Тульский край".

Она подготовлена в рамках проекта "Императорский маршрут". Одной из точек маршрута станет Дом Дворянского собрания, где в 1914 году побывал Николай II.

В музее "Тульские самовары" гости смогут отправиться в путешествие по Туле в рамках тематической театрализованной экскурсии "Дом им. Императора Александра II".

В Историко-мемориальном музее Демидовых пройдут интеллектуальные игры, посвященные эпохе Петра Великого.

В Музее обороны Тулы будет работать фотозона, состоятся интерактивная программа и квест "Комендантский час". Гостей Тульского кремля ждет прогулка по стенам крепости и театрализованная экскурсия.

В Тульской области мероприятия акции пройдут во всех федеральных, региональных и муниципальных учреждениях культуры. Значительную часть из них можно будет посетить бесплатно, а расписание позволит задержаться в музеях до полуночи, говорится в сообщении.