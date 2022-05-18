Установлено, что 16 февраля 2022 года в нарушение требований Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральных авиационных правил авиакомпанией не обеспечено размещение в гостинице более 80 пассажиров рейса N446 "Кемерово-Москва", в том числе следовавших с детьми, несмотря на задержку авиарейса на 10 часов.

В этой связи в отношении данной авиакомпании Кемеровским транспортным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований).

Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области — Кузбассу было вынесено постановление о назначении ООО "Авиакомпания "Победа" административного наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.