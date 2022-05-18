"В честь праздника 18 мая посещение всех объектов нашего музея (Псково-Изборского объединенного музея-заповедника — ИФ) будет абсолютно бесплатным", — говорится в сообщении музея-заповедника.

В Государственном Пушкинском заповеднике в честь праздника в среду также свободный вход в музеи-усадьбы для всех индивидуальных посетителей (то есть, для жителей региона и туристов, прибывших в Святогорье в индивидуальном порядке, а не в составе организованных групп).

Как сообщили в учреждении, это — традиция, которой в Пушкинском заповеднике следуют вот уже много лет.

Кроме того, к Международному дню музеев в Пушкинском заповеднике откроют сразу две выставки.

Одной из них, подготовленной по материалам из собственных фондов, музей отмечает столетие со дня рождения художника Алексея Большакова, чьи жизнь и творчество неразрывно связаны с Псковской землей.

Вторая экспозиция, которую в среду открывают для посетителей в заповеднике, — совместный проект "Михайловского" и Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства.

Это выставка к столетию Алексея Соколова (родился 10 сентября 1922 года) — выдающегося петербургского живописца и педагога, автора ряда монументальных росписей и мозаик.

Псковские пушкинские места — особая страница биографии художника, отметили в Михайловском. Впервые Соколов приехал сюда в 1949 году и с тех пор стал частым гостем и преданным другом — как музея, так и его первого послевоенного директора Семена Гейченко.

Выставка подготовлена по материалам фондовых коллекций двух музеев и собрания семьи художника.

В музее уточнили, что обе экспозиции развернуты в Научно-культурном центре заповедника в поселке Пушкинские Горы и будут работать здесь до 30 июня.