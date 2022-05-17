"Билеты будут доступны в составе туристического пакета у туроператоров города", — говорится в сообщении.

Согласно расписанию, полеты из "Пулково" в Даламан запланированы пять раз в неделю по понедельникам, средам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время в пути составит около 4 часов.

Из аэропорта Пулково в Турцию регулярные и чартерные рейсы выполняют авиакомпании Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Red Wings.

Как сообщалось, Turkish Airlines приступила к выполнению программы чартерных туристических рейсов из Казани в Анталью. Вылеты выполняются два раза в сутки семь дней в неделю. В конце мая запланировано увеличение числа вылетов до трех в сутки. Во второй половине мая планируется запуск рейсов из Казани в Бодрум и Даламан.