"Анна Попова поручила принять все необходимые меры для обеспечения максимальной безопасности отдыхающих детей в условиях, когда оздоровительная кампания впервые за два года проходит с минимальными эпидемическими ограничениями", — говорится в сообщении ведомства по итогам селекторного совещания с руководителями территориальных органов Роспотребнадзора.

Особое внимание, как отмечается в сообщении, поручено уделить не только условиям размещения в лагерях, но и качеству питания, а также безопасности при перевозке детей к местам отдыха.

"Уведомления в территориальные органы Роспотребнадзора о работе в летний период подали 99% лагерей от числа запланированных (37 406 лагерей)", — сообщили в ведомстве.

Заявления на получение санитарно-эпидемиологических заключений подали 84,5% лагерей от числа запланированных к работе (32 657 лагерей), при этом санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в отношении 90 % организаций (29 355 лагерей).

Ранее замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что ведомство отменило все ограничения для детских лагерей, введённые из-за пандемии коронавируса. Она уточнила, что на сегодняшний день требования Роспотребнадзора предусматривают возможность 100% заполняемости детских лагерей. В отношении них сняты ограничения на работу лагерей в закрытых режимах, когда дети не могли покидать территорию лагеря из-за пандемии, и требования к одномоментному заезду детей и персонала. Также разрешено проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.