"Мы сегодня активно приступили к разработке нового поезда, это уникальный поезд со скоростью до 400 км в час (конструкционная скорость — ИФ)", — сказал Мишарин в ходе выступления на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание" во вторник.

Ранее сообщалось, что совместное предприятие "Российских железных дорог" и холдинга СТМ — АО "Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта" (ИЦЖТ) — в конце 2021 года подписало соглашение с Siemens Mobility о сотрудничестве при создании и производстве высокоскоростного электропоезда.

"У нас на сегодняшний день полностью готова проектная документация (для ВСМ — ИФ) на участке от Москвы до Нижнего Новгорода и далее до Казани, все технические и технологические решения, идет проектирование и Московского и Санкт-Петербургского узла (...). Сейчас бизнес формируется, все зависит от принятия решения", — отметил Мишарин.

Он уточнил, что проектирование и разработка высокоскоростного поезда ведется ИЦЖТ совместно с РЖД и "Синарой".

Как сообщалось, Siemens с 13 мая заявил о разрыве с ОАО "РЖД" сервисных контрактов, включая обслуживание "Сапсанов". Ранее компания объявила о прекращении бизнеса в России, начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности.

В начале марта Siemens сообщил о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в РФ. Вместе с тем, в компании сообщили, что продолжат техобслуживание "Сапсанов" и "Ласточек" в рамках сервисных контрактов. "Мы продолжаем текущие сервисные контракты в соответствие с нормами и правилами экспортного контроля, и проводим дальнейший анализ ситуации", — сообщали тогда "Интерфаксу" в пресс-службе Siemens в ответ на запрос.

"Сапсан" — высокоскоростные электропоезда производства Siemens, которые РЖД приобрели для эксплуатации на российских высокоскоростных железных дорогах. Разработаны компанией Siemens специально для России.

Семейство пассажирских электропоездов с общим коммерческим названием "Ласточка" создано на основе платформы Siemens Desiro для РЖД. Электропоезда "Ласточка" в России выпускает ООО "Уральские локомотивы" (СП Siemens и СТМ).