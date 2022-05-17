"Самой главной для нас датой в этом году является 350-летие со дня рождения Петра I. Именно поэтому основной темой "Ночи музеев" будет "Точка отсчёта": мы действительно отсчитываем жизнь города, многих музеев, традиций, реформ со времен Петра I", — сказал Пиотровский журналистам во вторник.

По его словам, в акции примут участие 105 музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов, подготовив для посетителей выставки, концерты, спектакли, авторские экскурсии, мастер-классы, исторические реконструкции.

Вице-губернатор выделил программу в Музее Анны Ахматовой, где отметят 300-летний юбилей самого грандиозного маскарада петровской эпохи. В программе — музыканты, скоморохи и шуты.

В числе наиболее ярких он также назвал программу Музея печати, где расскажут о реформах азбуки и печатного дела в России, первых типографиях и печатных изданиях XVIII века; и серию из восьми концертов в Петербургской филармонии (под утро там прозвучат сочинения для органа).

Пиотровский отметил, что в этом году в "Ночи музеев" впервые участвует Мариинский дворец, где ныне заседает Законодательное собрание Петербурга. Двери дворца будут открыты для экскурсионных групп с 17:00 до 22:00. "Ночь музеев" — это еще и возможность попасть в Мариинский дворец, "в гости" к моему коллеге Александру Бельскому. Можно зайти и посмотреть — это, честно говоря, жутко интересно, и далеко не все наши горожане бывали в Мариинском дворце. Мы не можем не приветствовать, что дворцовые помещения, где обитает власть, становятся открытыми для всех петербуржцев", — поделился Пиотровский.

Директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай рассказал, что посетители акции смогут увидеть редкие модели кораблей, образцы оружия, техники и реликвии Российского флота. На выставке к 350-летию Петра I будут представлены все артефакты, связанные с эпохой императора, что есть в коллекции музея. Также подготовлены концерты.

Музей железных дорог России, по словам директора учреждения Владимира Одинцова, предложит отправиться в путешествие к "точке отсчёта" истории отечественных железных дорог — в 1837 год, когда было открыто движение по первой в России Царскосельской железной дороге. Гости "Ночи музеев" пройдут по квест-маршруту в сопровождении персонажей Золотого века русской культуры и узнают секреты этикета, познакомятся с манерами и нравами николаевской поры в ночном лектории. На мастер-классах можно будет освоить модные в 1837 году танцевальные па и создать популярные в те времена аксессуары: веера, цилиндры и маски.

Директор Библиотеки для слепых и слабовидящих Ольга Устинова сообщила, что в "Ночь музеев" учреждение расскажет об истории благотворительности Петербурга, вкладе незрячих в защиту города во время блокады Ленинграда, современных направлениях деятельности библиотеки. Посетителям покажут книги из фонда, 3D-макеты архитектурных памятников, познакомят с тифлотехникой, специальным программным обеспечением и современным оборудованием, проведут экскурсию по исторической экспозиции, инклюзивному пространству и мастер-класс по письму шрифтом Брайля.

Большая программа подготовлена и в пригородах Петербурга. Так, например, в музейном комплексе в Разливе расскажут о создании Сестрорецка, жизни горожан в разные времена, достопримечательностях и маршрутах, которыми передвигался по этому городу царь Петр.

Как уточнила куратор "Ночи музеев" в Петербурге Наталия Яблонская, в этом году программы в музеях проходят по сеансам: можно приобрести билет на сеанс в один, три или пять музеев. Порядка 20 музеев уже полностью распродали билеты.

Для удобства посетителей к тем учреждениям, что будут работать до 6 утра, пустят ночные автобусы.

Акция "Ночь музеев" пройдет в Петербурге в ночь с 21 на 22 мая.