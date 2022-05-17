«Полностью вакцинированным внутренним и иностранным путешественникам больше нет необходимости делать перед поездкой в республику ПЦР- или антиген-тесты», — цитирует портал президента Индонезии Джоко Видодо.

Индонезия признает российскую вакцину «Спутник V».

Кроме того, Видодо смягчил требования к ношению масок: теперь они не нужны во время занятий спортом на свежем воздухе и в местах, где нет скопления людей.

По его словам, антиковидные ограничения решено было смягчить после того, как правительство увидело снижение числа зараженных COVID-19 в Индонезии. Власти надеются, что ослабление ограничений на поездки увеличит турпоток в Индонезию как минимум до 3 млн.

В начале февраля правительство открыло остров Бали для вакцинированных иностранных туристов.