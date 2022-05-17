"Корпорация ВЭБ.РФ принимает участие в финансировании проекта по развитию особой экономической зоны "Завидово" в Тверской области. Объем внебюджетных инвестиций в инвестпроект "Завидово парк" составляет более 31 млрд рублей, которые будут направлены на создание объектов туристской индустрии — трёх гостиничных комплексов, крытого семейного центра спортивных и водных развлечений, детского парка, горнолыжного склона", — говорится в сообщении.

Кроме того, за счет бюджетного финансирования осуществляется создание обеспечивающей инфраструктуры курорта "Завидово", строительство речного порта.

"Сотрудничество с государственной корпорацией даёт возможность оптимального финансового обеспечения реализации проектов. Такой партнер, как ВЭБ.РФ — это уверенный, позитивный путь к развитию", — процитировали в пресс-службе губернатора Тверской области Игоря Руденю.

В облправительстве напомнили, что ВЭБ.РФ также участвовала в запуске новой модели пассажирских перевозок в Тверской области в 2020 году.

"Сегодня новая транспортная модель активно развивается — на данный момент "Транспорт Верхневолжья" работает в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском, Конаковском и Зубцовском районах, осуществляя перевозки около трети населения Тверской области", — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, ВЭБ.РФ и ООО "Завидово Парк" подписали соглашение о финансировании проекта в конце декабря 2021 года. Общий объем кредитования может составить около 29 млрд рублей.

Предполагается, что после окончания строительства число гостей курорта вырастет почти в 5 раз — до 1 млн человек в год. Генеральный директор управляющей курортом Завидово компании "Васта Дискавери" Сергей Бачин заявлял, что проект планируется реализовать в течение 3-4 лет.