"Подготовка к летней кампании уже завершается. Ее старт намечен на 1 июня. Реестр организаций отдыха детей сформирован, в него включены 654 лагеря. Планируется что в них смогут отдохнуть более 250 тыс. ребят. Это 92% от всего количества школьников в крае", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в загородных лагерях будут обеспечены круглосуточное медицинское сопровождение и охрана. В лагерях, на территории которых имеются водоемы, введены ставки матросов-спасателей.

По данным пресс-службы, в бюджете региона на летнюю оздоровительную кампанию предусмотрено 448 млн рублей.