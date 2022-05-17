Работа открытой презентационной площадки будет организована в центре Рязани на ул. Свободы, которая имеет богатую историю и максимально сохранила свой исторический облик.

Музейная площадка разместится в непосредственной близости от Рязанского художественного музея и Рязанской областной филармонии.

В ее работе примут участие государственные музеи Рязанской области: Рязанский художественный музей, Государственный музей-заповедник С.А. Есенина, Мемориальный комплекс "Музей-усадьба И.П. Павлова", Музей истории молодежного движения, Музей К.Э. Циолковского, а также Историко-культурный, природно-ландшафтный музей-заповедник "Усадьба С.Н. Худекова".

"Каждый музей будет представлять свою площадку и ее тематическое наполнение. Музеи подготовили самые разные программы для своих посетителей: исторические, творческие, литературные и музыкальные, театрализованные и спортивные", — отмечается в сообщении.

Музейные площадки будут работать с 12 до 15 часов.

Творческим партнером проекта выступит Рязанская областная филармония, которая представит свою музыкальную программу.

На музыкальной площадке выступят песенно-инструментальный ансамбль Государственного музея-заповедника С.А. Есенина "Радуница" и детский фольклорный ансамбль "Зоряночка".

Кроме того, 18 мая будет работать Музейная почта. Каждый желающий сможет оставить поздравление или пожелание конкретному музею или всем музеям.

Также в рамках мероприятия пройдут соревнования по "Музейному ориентированию", художественные мастер-классы, интеллектуальные и интерактивные игры, конкурсы и викторины, мастер-классы на знание истории, культуры, искусства, знатных земляков, музейных коллекций.