Так, в Выборге на Замковом острове пройдет Петровский фестиваль, гостей которого будут ждать авторские экскурсии по местам славы императора, а на улицах города — мастер-классы, показательные выступления реконструкторов и концерт вокально-инструментальных коллективов под открытым небом.

Специально для "Ночи музеев" Сосновоборский музей проведет показ мод и квест-игру "Петр I — император российский", а Кингисеппский историко-краеведческий музей познакомит гостей с преобразованиями царя-реформатора.

"Ивангородская крепость поведает о событиях Северной войны, в крепости "Корела", кроме экскурсионной программы, ансамбль "Невоморье" исполнит Петровские канты — многоголосные старинные песни, написанные, по преданию, самим Петром I, а Староладожская крепость порадует широкой ярмаркой на крепостном дворе и "потешными полками" Петра Великого", — добавили в пресс-службе.

Сотрудники Лодейнопольского музея проведут для гостей интерактивные игры "Гардероб Петра I", "Корабли, сошедшие со стапелей Олонецкой судостроительной верфи" и мастер-классы по вязанию морских узлов.

К акции "Ночь музеев" присоединятся и музеи военной истории Ленинградской области — музейно-мемориальный комплекс "Дорога жизни", "Дом авиаторов", музей-заповедник "Прорыв блокады Ленинграда" и музей "Кобона: Дорога Жизни". Как отмечают в пресс-службе, Петр I сыграл большую роль в истории Кобоны: император решил проложить канал вдоль Ладожского озера для безопасного плавания судов, что стало точкой отсчета для того, чтобы поселение вошло в историю России.

Кроме того, ленинградскую "Ночь музеев" свяжут со 100-летием начала пионерского движения и с именем Александра Сергеевича Пушкина. В честь этого в региональных музеях пройдет ряд тематических мероприятий.

Всего дневную и вечернюю программу для посетителей подготовили порядка 30 культурных учреждений региона.