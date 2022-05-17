"Никаких массовых отмен в Крым нет. Загрузка на лето сохраняется примерно на уровне прошлого года, снизилась незначительно, при этом отсутствие авиасообщения постепенно компенсируется за счет увеличения автомобильного траффика и железнодорожного сообщения", — цитирует главу Минтуризма Крыма Вадима Волченко пресс-служба ведомства во вторник.

По его словам, в Крыму "по-прежнему безопасно и спокойно, и есть все возможности для оздоровления и отдыха".

Волченко отметил также, что на майские праздники "некоторые популярные отели на Южном берегу Крыма были заполнены на 80%-90%", в среднем же загрузка в регионе "была на уровне 40-50%".

"Заполнены были прежде всего отели, которые применяли нестандартные, а, главное, оперативные маркетинговые решения, вводили трансферные услуги, а также снизили цены и объявили акции, которые получил потребитель в этом сезоне", — заявил министр.

Аэропорт "Симферополь" — среди 11 авиаузлов юга и центральной части России, куда полеты приостановлены с 24 февраля, дня начала РФ специальной военной операции на Украине. Росавиация 12 мая в 13-й раз продлила свой запрет, теперь — до 19 мая.

В Крым можно добраться на поезде (путь из Москвы на полуостров, к примеру, займет больше суток), на автобусе или автомобиле.

Ряд туроператоров отмечают, что из-за отсутствия авиасообщения на майские праздники снизился турпоток на курорты, где закрыты аэропорты. По их данным, особенно пострадал Крым.

Газета "Коммерсантъ" написала во вторник со ссылкой на экспертов, что в Крыму "могут не открыться до трети гостиниц и гостевых домов, принимающих туристов в пик сезона".