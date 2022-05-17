Планируется, что полеты будут осуществляться с 3 июня по 15 сентября по понедельникам и пятницам.

Сейчас из Минеральных Вод в Турцию, в Анталью, можно улететь также авиакомпанией Red Wings, рейс ежедневный.

Кроме того, полеты в Стамбул и Анталью выполняет и базовая авиакомпания аэропорта "Азимут".

AZUR air выполняет рейсы по заказу туроператоров, стратегическим партнером является Anex Tour.

Международный аэропорт Минвод входит в холдинг "Новапорт", является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.