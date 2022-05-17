"Всего состоится больше 750 мероприятий. Посетителей приглашают свыше 220 площадок: культурные центры, музеи, школы искусств и сеть кинотеатров "Москино", — привели слова Сергуниной в департаменте культуры Москвы.

По словам вице-мэра, в рамках акции пройдут встречи с писателями, творческие мастер-классы, лекции по литературе, спектакли.

Центральным событием станет открытие библиотеки, отметила Сергунина.

"В Москве центральным событием акции станет открытие библиотеки в одном из столичных небоскребов. Это будет единственная в мире читальня, расположенная на такой высоте", — пояснила заммэра.

Библиотека откроется на 89-м этаже башни "Федерация" в "Москва-Сити", она разместится на смотровой площадке.

В этом году акция "Библионочь" начнется 28 мая в 18:00 и завершится 29 мая в 02:00.