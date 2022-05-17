Басманный районный суд Москвы приговорил Барсукову к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, Семкину — к 4 годам. Обе будут отбывать наказание в колонии общего режима. Они осуждены по ст. 293 УК РФ (халатность).

Следствием и судом установлено, что замруководителя департамента Барсукова и начальник управления по организации работы с семьями с детьми Семкина, будучи ответственными за организацию оздоровительного отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, халатно отнеслись к возложенным на них обязанностям при заключении госконтракта с детским лагерем ООО "Парк-Отель "Сямозеро", предусмотрев обязательную водную программу, говорится в сообщении.

В частности, чиновницы не проверили квалификацию персонала, наличие надлежащего спасательного оборудования, что повлекло вывод детей в акваторию озера с грубыми нарушениями требований безопасности.

Отмечается, что Барсукова и Семкина не признали вину, а также представили в ходе следствия и в суде многочисленные документы, свидетельствующие об их невиновности и отсутствии связи между их действиями и наступившими последствиями.

"Все их доводы в ходе следствия опровергнуты полученными показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертов, другими доказательствами по делу", — говорится в сообщении.

18 июня 2016 года 47 детей и четыре инструктора из лагеря компании ООО "Парк-Отель "Сямозеро" вышли в плохую погоду в водный поход на двух лодках и плоту. Они попали в шторм. 14 детей погибли. В МЧС отмечали, что инструкторами детей были неопытные студенты. Сообщалось, что лагерь был переполнен и детей оправляли в походы из-за нехватки спальных мест. ФАС нашла признаки картельного сговора на аукционах с участием этой компании по организации детского отдыха.