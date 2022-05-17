Как говорится в сообщении, временно приостанавливается движение скоростных поездов "Сапсан" сообщением Нижний Новгород — Санкт-Петербург (через Москву) и обратно "в связи с производством работ по реконструкции Курского вокзала Москвы и корректировкой графика движения поездов".

На участке между Нижним Новгородом и столицей вместо "Сапсана" будет курсировать "Ласточка" с отправлением из Нижнего Новгорода в 05:01 и прибытием в 09:06, с отправлением из Москвы в 20:57 и прибытием в Нижний Новгород в 01:07 следующих суток. В пути предусмотрены остановки на станциях Владимир и Дзержинск.

В настоящее время между Нижним Новгородом и Москвой в прямом сообщении ежедневно курсируют 9 пар скоростных электропоездов "Ласточка", а также поезда "Киров — Москва" и "Нижний Новгород — Москва". Рейс "Сапсана" из Нижнего Новгорода всего один — в Петербург.

Как сообщалось, на прошлой неделе концерн Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Компания начала процедуру прекращения своей производственной и операционной деятельности. Siemens также сообщил, что разрывает с 13 мая сервисные контракты с РЖД, включая обслуживание "Сапсанов". Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области накануне постановил передать РЖД оборудование компании Siemens Mobility GmbH (ООО "Сименс Мобилити Гмбх"), необходимое для техобслуживания и ремонта высокоскоростных поездов.