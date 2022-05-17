"Речь идет о стопроцентной заполняемости детских лагерей и увеличении смен до трех недель", — говорится в сообщении.

По словам министра образования и молодежной политики Свердловской области Юрия Биктуганова, оздоровительная кампания будет проходить с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, а перед началом смены персонал будет проходить, как и прежде, тестирование.

Всего летом 2022 года в Свердловской области откроется 1271 лагерь. В большинстве первая смена начинается 1 июня. Планируется, что в них отдохнет около 450 тыс. детей.

Ранее, в 2020-2021 годах, заполняемость лагерей в Свердловской области с учетом ограничительных мер по коронавирусу не превышала 50 и 70%.