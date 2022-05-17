Рейсы по данному направлению запланированы дважды в неделю до конца октября.

Отмечается, что полеты проходят по удлиненному маршруту — через Ленинградскую область и над нейтральными водами Балтийского моря — при увеличенном времени в пути.

"Чтобы обеспечить необходимое наличие запаса топлива, рейсы из Иванова в Калининград выполняются с уменьшенной загрузкой, то есть билеты продаются не на все места. При этом из Калининграда самолет может лететь с полной загрузкой", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, "РусЛайн" изначально планировал начать летать из Иванова в Калининград в апреле, однако этого не произошло в связи с закрытием воздушного пространства над Европой с началом спецоперации на Украине.

"РусЛайн" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров, базируется в московском "Внуково". Парк компании состоит из региональных самолетов Bombardier CRJ-100/200 вместимостью до 50 кресел.

Пассажиропоток аэропорта "Иваново" в 2021 году составил 67,6 тыс. человек, что в два раза больше, чем годом ранее. В январе-феврале 2022 года было обслужено 7 тыс. 371 пассажиров (рост в 1,9 раза).

Аэропорт "Иваново" обслуживает внутренние рейсы. Оператор — ООО "Центр Авиа" (Ивановский район Ивановской области), владельцем которого является Надежда Полякова.