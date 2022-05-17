По словам Малкова, в Рязанской области наблюдается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19.

"Количество новых случаев инфицирования за последний месяц снизилось в два раза. В этом плане у нас значения ниже среднероссийских на 13%. Во многом этот результат достигнут за счет качественной кампании по вакцинации. Более 71% населения 18+ на сегодня вакцинировано", — цитирует пресс-служба врио губернатора.

Также Малков подчеркнул важность эффективной реализации программы по углубленной диспансеризации и реабилитации пациентов, перенесших коронавирус.

По словам врио губернатора, в регионе должны быть созданы для этого все условия.

Малков также дал ряд поручений, в том числе усилить темпы ревакцинации людей в организованных коллективах и в отдаленных населенных пунктах.

По данным опергруппы регионального правительства, по состоянию на вторник в лечебных учреждениях находится 156 пациентов с COVID-19. Состояние 21 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 112 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 23 человек, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В настоящее время в Рязанской области отменены запреты на проведение массовых мероприятий, а также ограничения на работу кинотеатров, театров и заведений общественного питания. В тоже время продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей, общественном транспорте и магазинах.