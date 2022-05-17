"Начиная с 25 мая, в Подмосковье стартует летняя оздоровительная кампания. 60 детских лагерей примут детей в первую смену. В этом году оздоровительная кампания пройдет без ограничений, лагеря будут работать на полную мощность", — приводятся в сообщении слова вице-губернатор Московской области Ирины Каклюгиной.

Она напомнила, что всего летом в регионе будет работает 114 детских лагерей, в которых отдохнет более 100 тыс. детей.

"В конце мая 1300 детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, поедут в первую смену в лагеря на Черноморском побережье", — добавила Каклюгина.

Ранее сообщалось, что в этом году родители могут сэкономить на детском отдыхе, купив путевки по программе кешбэка: при условии оплаты картой "Мир" родителю вернется 50% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей.