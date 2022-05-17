"Все фонтаны тоже работают. В этом сезоне мы будем делать ставку на индивидуальных посетителей. Специально для них мы открыли колл-центр. Там можно получить всю справочную информацию", — отметил Ковриков.

По его словам, в Ораниенбауме в этом сезоне открывается очередной кабинет в Китайском дворце. "В июле откроется наконец Катальная горка", — добавил врио директора.

В субботу состоится традиционный праздник фонтанов. В этом году он будет посвящен 350-летию Петра Великого, в частности, Петровским ассамблеям. В рамках акции "Ночь музеев" будет работать Путевой дворец, можно будет также увидеть петровский огород.

"Будет много интересного, можно будет узнать про петровскую географию. Мало кто знает, как Петр путешествовал про России", — подчеркнул Ковриков.

Он также отметил, что музей сохранил для посетителей все федеральные льготы, кроме того, введены бесплатные дни для пенсионеров. Парки "Ораниенбаум" и "Александрия" сделали бесплатными последние два часа своей работы. Существует также система абонементов, которая позволит сэкономить до 50 процентов от цены входного билета. Верхний парк "Петергофа" по-прежнему закрыт на реставрацию, он откроется в декабре 2023 года.

Режиссёр весеннего праздника Дмитрий Соколов подчеркнул, что в этом году на празднике будет сделана ставка на масштабность. "Надеемся, что погода будет хорошая. Традиционно планируется количество артистов, порядка 300 человек, в том числе солисты Мариинского театра. Завершится все пиротехническим шоу", — рассказал он.