"Fraport, конечно же, сделает все, что в его силах, чтобы вернуть свои активы и избежать потерь в максимально возможной степени. В то же время мы полностью поддерживаем и уважаем применяемые и становящиеся все более суровыми (антироссийские — ИФ) санкции. Однако из-за контрактных ограничений мы не сможем продать нашу долю до 2025 года", — говорится в заявлении Шульте, подготовленном для предстоящего собрания акционеров Fraport.
По его словам, стоимость доли Fraport в ВВСС сейчас оценивается в 111 млн евро после корректировки на 48 млн евро, произведенной в I квартале года.
Шульте также прокомментировал "спекуляции о российских военных самолетах, взлетающих из "Пулково".
"Ни Fraport как миноритарный акционер, ни кто-либо из других акционеров не имеют никакого влияния на типы полетных операций в аэропорту Санкт-Петербурга. Нам ничего не известно о каких-либо вооруженных военных самолетах, перебрасываемых через "Пулково" для войны против Украины. Однако мы не можем исключать, что оттуда летают правительственные рейсы", — говорится в обращении топ-менеджера.
Последствия событий на Украине и связанные с ними санкции для пассажирских и грузовых потоков пока все еще незначительны для активов группы, также отметил Шульте. Ожидается, что по итогам 2022 года Fraport получит 3 млрд евро выручки и от 50 до 150 млн евро чистой прибыли, при этом показатели будут зависеть от дальнейших действий России.
"Пулково" — один из крупнейших аэропортов РФ. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия". 25,01% в компании принадлежат ВТБ , еще по 25% у Fraport, инвестиционного фонда Катара и консорциума инвесторов с участием РФПИ, Mubadala и Baring Vostok.