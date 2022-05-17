«Чартеры это не панацея ото всех проблем в развитии туризма. И чтобы успешно развивать туризм в регионах, можно задействовать и другие механизмы. В частности, наравне с чартерами целесообразно субсидировать блоки мест для туристов на регулярной перевозке, фактически ввести так называемые «туроператорские тарифы», — сказал он на презентации итогов реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за год и планов на будущее.

Как пояснил Сирченко, это позволит предлагать по привлекательной цене туры в те места, куда нет возможности или целесообразности отправлять большой чартер с туристами либо по причине нехватки инфраструктуры, либо низкой информированности о туристических возможностях региона или на крыльях сезона, когда спрос снижается.

Правительство РФ в феврале утвердило постановление о субсидировании туроператоров, организующих туристические чартерные рейсы в регионы России. Мера поддержки будет действовать до 2024 года включительно. В 2022 году на предоставление субсидий будет направлено 1,2 млрд рублей, в прошлом году было столько же.