"Детская железная дорога ВСЖД после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, возобновила перевозку пассажиров. Сезон продлится до 31 августа", — сообщила пресс-служба магистрали во вторник.

По информации ВСЖД, этим летом по Детской железной дороге курсирует поезд "Юность", в составе которого пять вагонов, в том числе специально оборудованный для маломобильных людей и два открытых ретро-вагона.

Трасса малой магистрали проходит по острову Конный. Поездка длится 20 минут. Во время мини-путешествия юные проводники-экскурсоводы рассказывают пассажирам о достопримечательностях острова и истории ДЖД.

Отмечается, что работа ДЖД организована с соблюдением всех мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Для дезинфекции рук установлены санитайзеры, обязателен масочный режим.

Ранее сообщалось, что летом 2021 года ДЖД была открыта только для юных железнодорожников, которым необходимо осваивать практические работы.

Детская железная дорога ВСЖД в Иркутске расположена на островах реки Ангары Юность и Конный. На острове Юность находятся здание вокзала, учебные корпуса и станция "Солнечная", с которой отправляются поезда по большому кольцу побережья острова Конный. Протяженность железнодорожного пути — 4,15 км.