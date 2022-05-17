"В обеих программах (основной и детской) заявлено 113 участников на 134 площадках. Только детских и школьных площадок будет 89", — цитирует мэрия заместителя начальника городского управления культуры Любовь Бондаренко.

К проекту подключились 17 новых участников, в частности, арт-пространство "Кирпичи", Музей роллов и пиццы, Музей военной истории Свердловска "Говорит Москва" и другие.

Акция "Ночь музеев" стартует в 19:00 21 мая и продолжится до 02:00 22 мая. Детская программа будет проходить в субботу с 11:00 до 18:00. Главная тема проекта — Год культурного наследия народов России и 170-летие со дня рождения Дмитрия Мамина-Сибиряка.