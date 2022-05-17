«В прошлом году мы летали чартерами по семи направлениям – Байкал со стороны Бурятии, Сахалин, Шерегеш, Карелия, Тюмень, Казань, Мурманск. Причем в Бурятию зимой 2021 года мы летали как из Москвы, так и из Екатеринбурга. К концу 2021 года нашими чартерами воспользовались более 11 тыс. туристов. По большинству программ мы уже получили субсидии, предусмотренные в рамках нацпроекта, это более 150 млн рублей», — сказал заместитель гендиректора туркомпании Александр Сирченко на презентации итогов реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за год и планов на будущее.

Как отметил Сирченко, доля чартерных туристов в общем турпотоке каждого региона незначительна, но ценность чартеров в том, что они позволяют создать высококачественный пакетированный турпродукт по цене в 2-2,5 раза дешевле рынка.

По его словам, чартерная программа становится катализатором турпотенциала региона, работает на его привлекательность и имидж. Также повышается инвестиционная привлекательность субъектов РФ, происходит консолидация регионального турбизнеса, внедряется передовой опыт туроператорского бизнеса и многое другое.

Он добавил, что на этот год туркомпания FUN&SUN поставила амбициозные планы по увеличению более чем в 2 раза количества чартерных программ: их будет более 15 и не менее трех городов вылета – Москва, Петербург, Красноярск.

«Мы намерены развивать работу по внутрироссийским направлениям и дальше, и в перспективе довести долю внутреннего турпродукта до 60-70% в структуре продаж. В этом случае мы можем упереться в потолок, в максимальный размер субсидий, установленных постановлением правительства РФ для одной компании – не более 30% от объема выделенных Ростуризмом средств на эти цели. Поэтому я предлагаю проанализировать возможность и целесообразность увеличения этого размера до 50%, чтобы это способствовало более полному использованию выделенных средств», — подчеркнул Сирченко.

Правительство РФ в феврале утвердило постановление о субсидировании туроператоров, организующих туристические чартерные рейсы в регионы России. Мера поддержки будет действовать до 2024 года включительно. В 2022 году на предоставление субсидий будет направлено 1,2 млрд рублей, в прошлом году было столько же.