"Курорт достиг рекордного показателя за всю историю охвата статистикой посещаемости, побив прошлогодний октябрьский рекорд более 13 тысяч человек. Посещаемость значительно выросла, так, в 2021 году численность отдыхающих за апрель составила 12 тыс. 62 человека, а в доковидный 2019 — 11 тыс. 498", — говорится в сообщении.

Таким образом, турпоток в апреле вырос на 29,3% в сравнении с этим месяцем в прошлом году.

Кроме того, путевки в здравницы курорта на весь май уже забронированы, отмечает пресс-служба.

"Данные статистики говорят о том, что Железноводск становится все более интересным для лечения и отдыха", — приводятся в сообщении слова главы Железноводска Евгения Бакулина.