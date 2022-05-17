Так, пассажиропоток на внутренних воздушных линиях в минувшем месяце вырос на 2,4% относительно апреля 2021 года — до 436 тыс. 979 человек, тогда как количество пассажиров международных авиалиний выросло на 48,7% — до 44 тыс. 269 человек.

Отмечается, что наилучшую динамику относительно апреля 2021 года на внутрироссийских авиалиниях продемонстрировали такие направления, как Калининград (+964%), Махачкала (+187,2%), Уфа (+170,4%), Ханты-Мансийск (+162,9%), Казань (+87%), Минеральные Воды (+71,5%), Братск (+54,4%) и Челябинск (+53,1%).

В апреле 2022 года аэропорт обслужил 2 тыс. 210 самолетовылетов, грузопоток составил 2 тыс. 115 тонны.

"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2021 году аэропорт обслужил 6,761 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем в докризисном 2019 году (6,747 млн человек). Новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами: внутренним (терминал А) и международным (терминал Б).