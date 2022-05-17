Отмечается, что наилучшую динамику относительно апреля 2021 года на внутрироссийских авиалиниях продемонстрировали такие направления, как Калининград (+964%), Махачкала (+187,2%), Уфа (+170,4%), Ханты-Мансийск (+162,9%), Казань (+87%), Минеральные Воды (+71,5%), Братск (+54,4%) и Челябинск (+53,1%).
В апреле 2022 года аэропорт обслужил 2 тыс. 210 самолетовылетов, грузопоток составил 2 тыс. 115 тонны.
"Толмачево" — один из крупнейших по пассажиропотоку аэропортов в РФ. В 2021 году аэропорт обслужил 6,761 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем в докризисном 2019 году (6,747 млн человек). Новосибирский аэропорт располагает двумя взлетно-посадочными полосами и двумя терминалами: внутренним (терминал А) и международным (терминал Б).