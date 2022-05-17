"Участники экскурсионной прогулки по Малоярославцу увидят памятники, связанные с героической историей города. Древнее городище и часовню Георгия Победоносца... Храм в честь Архангела Михаила, построенный в честь 200-летия победы русских войск в Отечественной войне 1812 года...Курган Славы — памятник малоярославчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

Всего в этом городе воинской славы за сезон планируется провести пять прогулок. Подобные циклы экскурсий намерены организовать этим летом также в Боровске и Мещовске. Отмечается, что все экскурсии будут бесплатными.